Какой майнер использовать вместо майнера Claymore?

Майнер Claymore — один из самых известных майнеров криптовалют на видеокартах. Но, похоже, что его разработка была прекращена. Мы можем только догадываться о том, возобновит ли разработчик проект в будущем.

Как некоторые из вас могли заметить, майнер Claymore не работает при майнинге на эпохе выше #384. Последнее обновление было 4го декабря 2019 г., когда была выпущена версия 15.0, и эта версия позволяла майнить только до эпохи #384.

Что собой представляет эпоха?

Алгоритм DaggerHashimoto (Ethash) использует для майнинга ресурсы памяти видеокарты. Алгоритм DaggerHashimoto использует DAG-файл для нагрузки видеокарты. DAG-файл увеличивается каждые 30 000 блоков, известных также как эпоха. Подводя итог, можно сказать, что размер DAG-файла увеличивается для увеличения требований памяти видеокарты для майнинга алгоритма.

Какие существуют альтернативы майнеру Claymore?

Это зависит от производительности вашей системы. А точнее, это зависит от ваших видеокарт. Прежде всего, это зависит от того используете ли вы видеокарту AMD или NVIDIA. Здесь находится список поддерживаемых майнеров для AMD и NVIDIA:

Во-вторых, производительность видеокарт может отличается в зависимости от модели. Например, производительность NVIDIA 2060 может быть немного выше на майнере NBminer, чем на майнере Phoenix, в то время как производительность NVIDIA 1060 6GB может быть выше на майнере Phoenix.